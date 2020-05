(ANSA) – BARI, 3 MAG – Oggi in Puglia sono stati registrati solamente 11 casi positivi al Coronavirus su 1.073 tamponi eseguiti, in calo rispetto ai 34 casi di ieri. I contagi sono così distribuiti: 3 in provincia di Bari, 2 nella Bat, 1 nel Brindisino, 2 in provincia di Foggia, 2 nel Leccese, un caso ancora da attribuire. I decessi, invece, registrati oggi sono due, entrambi in provincia di Lecce. Salgono così a 424 le vittime del Coronavirus in Puglia. I pazienti guariti sono 765, quelli attualmente ricoverati negli ospedali 450, mentre quelli in isolamento domiciliare 1.917. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 66.443 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.144.(ANSA).



