(ANSA) – BARI, 22 MAG – “Sei la cosa più bella che indosso, sei risorsa, sei il cielo, sei il mondo. Auguri amore di papà”.

E’ la dedica alla propria figlioletta che oggi compie 4 mesi, che un infermiere del reparto di Rianimazione 1-area Covid del Policlinico Riuniti di Foggia ha scritto sulla propria tuta bianca da lavoro. La foto dell’infermiere è pubblicata sulla pagina Fb del Policlinico che scrive: “Una emozione dietro l’altra in corsia mentre si lavora duramente e non si può festeggiare insieme (per ora). Un papà infermiere, super innamorato della sua bimba, manda un messaggio attraverso una foto significativa”.



