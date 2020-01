(ANSA) – CEGLIE MESSAPICA (BRINDISI), 25 GEN – Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, si sarebbero accoltellati a vicenda al culmine di una lite l’uomo e la donna di origine rumena i cui corpi sono stati ritrovati oggi in una casa nel centro storico di Ceglie Messapica. L’uomo, Gheorghe Nechita, era un pastore 41enne; mentre la donna, Mara Taran, era una bracciante agricola 51enne. Secondo quanto ricostruito fino a questo momento dagli investigatori, i due si trovavano nell’appartamento in cui abitava la donna. Per ragioni da accertare, nel corso di un litigato la donna avrebbe colpito con un coltello l’uomo. Quest’ultimo, prima di morire, sarebbe riuscito a disarmarla e a ferirla. La donna avrebbe cercato di fuggire ma sarebbe morta sulle scale. Quando sono arrivati i vicini che hanno chiamato i soccorsi, per i due non c’era più nulla da fare. Il marito della 51enne, che non era in casa perché al lavoro nelle campagne della provincia di Bari, è stato a lungo sentito dai carabinieri che lo ritengono estraneo ai fatti. Si indaga per verificare quali possano essere state le cause del litigio tra le vittime.



