(ANSA) – BARI, 23 MAG – Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha nominato oggi i componenti del “Gruppo strategico di ripartenza in materia economica e sociale, una task force che avrà il compito di elaborare e proporre misure necessarie per favorire la ripresa graduale nei diversi settori delle attività sociali, economiche e produttive e disegnare un modello di sviluppo per la Puglia dei prossimi anni. Fatto parte del gruppo Maria Grazia Chiuri, direttore creativo di Dior; Massimo Bray, ex ministro; Massimo Inguscio, presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche; Pierluigi Lopalco, epidemiologo; Pasquale Preziosa, ex Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica; Salvatore Rossi, economista e attuale presidente di Telecom Italia; Alessandro Sannino, ingegnere-chimico.

Il Gruppo strategico farà riferimento direttamente al presidente della Regione e si coordinerà attraverso il capo di Gabinetto, Claudio Stefanazzi, con il management board della Regione Puglia composto dai capi dipartimento. Svolgeranno l’incarico a titolo gratuito e potranno avvalersi per l’acquisizione di istruttorie, dati e documenti di tutti gli uffici della Regione Puglia nonché delle Agenzie regionali.



