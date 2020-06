(ANSA) – BARI, 20 GIU – L’Asl di Bari e il dipartimento regionale della Salute hann avviato accertamenti sul primo caso di contagio segnalato in Puglia dall’App Immuni. Una donna di 63 anni, di Bari, aprendo l’applicazione ha ricevuto un messaggio che l’avvisava di essere stata in contatto con una persona risultata positiva al Covid19. La notifica è stata letta lunedì scorso, la signora ha contattato l’Asl ed è stata messa in isolamento precauzionale per 14 giorni. La donna è in buone condizioni di salute e non ha sintomi. Il dipartimento di Prevenzione ha effettuato oggi il tampone e si è in attesa di verifica.



