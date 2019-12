(ANSA) – MODUGNO (BARI), 27 DIC – Viaggiava a bordo di un furgone nascondendo all’interno di tre scatole di cartone 58 chili di marijuana. Per questo i poliziotti hanno arrestato un pregiudicato salentino di 62 anni che era alla guida del furgone su un tratto dell’autostrada A/14 all’altezza di Modugno. Dopo aver fermato il mezzo per un controllo, gli agenti si sono insospettiti per l’atteggiamento nervoso del 62enne e hanno richiesto l’intervento delle unità cinofile che hanno scoperto la droga confezionata in 53 involucri.



