(ANSA) – BARLETTA, 29 DIC – Un incendio per cause in corso di accertamento è divampato intorno alle 7 del mattino alla Dalena Ecologica srl, nella zona industriale di Barletta. L’azienda, in via Vecchia Madonna dello Sterpeto, si occupa del trattamento di rifiuti per la produzione di combustibile ‘Cdr’. Il forte vento non ha facilitato l’intervento dei Vigili del fuoco che, però, hanno messo sotto controllo le fiamme. Anche in città è stata visibile una coltre di fumo nero. Il Comune di Barletta ha consigliato ai residenti nei dintorni di tenere le finestre chiuse, in via precauzionale.

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco e ai Carabinieri ci sono anche i tecnici di Arpa Puglia e la Polizia municipale. (ANSA).



