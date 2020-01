(ANSA) – LECCE, 05 GEN – “Dopo la sosta del campionato ho trovato il gruppo bene, ho visto i ragazzi mentalmente più rilassati, più forti, con una gran voglia di ricominciare.

Domani affronteremo una squadra ostica, esperta e fisica qual è l’Udinese, che ha tra le proprie fila giocatori di gamba, sia in avanti che sugli esterni”. A parlare è Fabio Liverani, allenatore del Lecce, alla vigilia della sfida interna contro l’Udinese, snodo fondamentale nel prosieguo della corsa salvezza dei giallorossi.

“Abbiamo la volontà di ripartire con la voglia di fare qualcosa di straordinario, a partire dalla battaglia contro i friulani che ci attende al Via del Mare – ha proseguito il tecnico dei salentini -. Nelle scelte che andrò a fare per il reparto avanzato devo tener conto delle caratteristiche in funzione dell’equilibrio che la squadra deve avere”. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram