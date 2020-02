Archiviato il primo successo stagionale casalingo contro il Torino, il Lecce si è ritrovato nel pomeriggio al Via del Mare, in vista della gara di campionato di domenica prossima a Napoli.

Ancora assenti Gabriel e Tachtsidis, fuori sede per curarsi, oltre a Farias, volato in Brasile per sottoporsi a cure mediche d’intesa con lo staff sanitario giallorosso.

Sono rimasti a riposo Babacar e Majer, a causa di uno stato influenzale, mentre hanno svolto un lavoro personalizzato Donati, Lapadula, Meccariello e Saponara. Domani doppia seduta d’allenamento, a porte chiuse.

(ANSA).



