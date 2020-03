(ANSA) – LECCE, 02 MAR – Il Lecce di Fabio Liverani cerca di dimenticare da subito la sonora sconfitta casalinga contro l’Atalanta e nel pomeriggio è tornato in campo per la ripresa degli allenamenti. Diego Farias, rientrato dal Brasile, dove ha svolto un ciclo di cure per recuperare dall’infortunio muscolare, si è allenato per una parte della seduta con il gruppo. I calciatori impegnati nella partita di ieri hanno svolto attività atletica di scarico. Falco e Babacar hanno proseguito nel programma di lavoro differenziato. Il terzino Giulio Donati è stato appiedato per un turno dal giudice sportivo per aver pronunciato una frase blasfema, testimoniata dalla prova tv. Domani pomeriggio allenamento a porte chiuse.

(ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram