(ANSA) – BARI, 15 GIU – “E’ sacrosanto” l’accordo sull’approvvigionamento di vaccino siglato dal ministro per la Salute, Roberto Speranza, perché “se davvero dovesse arrivare un vaccino Covid-19 sicuro ed efficace è importante sapere quante dosi saranno allocate dai produttori ai Paesi europei.

Solidarietà al ministro da parte di tutti noi”. Lo scrive su Facebook Pierluigi Lopalco, capo della task force pugliese per l’emergenza coronavirus, dopo le critiche piovute contro il ministro per la prenotazione delle scorte del vaccino in sperimentazione ad Oxoford. “Ai furbacchioni capipopolo della galassia ‘No-Vax’ – prosegue – non è sembrato vero poter far nuovamente sentire la propria voce e ravvivare la loro propaganda fortemente ammosciata dalla presenza di un virus la cui pericolosità è sotto gli occhi di tutti. È già capitato a Beatrice Lorenzin, ora è la volta di Speranza. Se un ministro della Salute fa il suo dovere, incentivando le politiche di prevenzione, deve sorbirsi gli attacchi della schiera aggressiva e ben organizzata dei cosiddetti no-vax” (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram