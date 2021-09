Si chiama “Memorie e sapori in tour” la proposta progettuale relativa all’avviso per l’anno 2020 per l’erogazione di contributi alle associazioni turistiche Pro Loco, approvata e ammessa al finanziamento dalla Regione Puglia che nasce dalla sinergia e dalla collaborazione tra le Pro Loco dei territori di Maruggio, Manduria, Sava, Fragagnano e San Marzano di San Giuseppe. Essa è espressione del valore di una rete associativa che intende ottimizzare gli strumenti di coordinamento per sostenere il territorio in ambito turistico, culturale e sociale, in un’ottica di qualità e sostenibilità, affinché sia gli ospiti che i residenti si sentano protagonisti di un percorso di

conoscenza territoriale.

Ad aprire il tour questa estate è stata la Pro Loco di Sava seguita da Maruggio e Fragagnano. Domenica 19 Settembre. sarà la volta della Pro Loco Marciana di San Marzano di San Giuseppe e chiuderà ad ottobre la Pro Loco di Manduria.

I partecipanti avranno la possibilità di scoprire zone diverse e molto spesso anche dimenticate, ammirandone le bellezze; di degustare i prodotti tipici della tradizione culinaria; di apprendere aneddoti e curiosità varie legate al territorio e ai prodotti e di rimembrare gli usi e i costumi di chi

popola quei territori. Ciascuna delle Pro Loco coinvolte si è impegnata lavorando per concretizzare l’idea progettuale, che vedrà il coinvolgimento di altri attori presenti sul territorio.



“E’ fondamentale fare sistema tra noi, condividendo intenti ed esperienze – affermano i presidenti

delle cinque Pro Loco coinvolte -, al fine di valorizzare e rilanciare il nostro territorio. Unendo le proprie energie, si può arrivare laddove i singoli sforzi non sono sufficienti”.

La quarta tappa del progetto “Memorie e sapori in tour” si svolgerà a San Marzano di San Giuseppe nella prossima domenica 19 settembre, a far tempo dalle ore 15.30, con raduno in piazza Milite Ignoto e partenza della ciclopasseggiata che effettuerà un percorso fino al santuario Madonna delle Grazie, dove avrà luogo una visita guidata ed altre iniziative.

Il progetto, nato dalla sinergia tra le cinque pro loco di Maruggio, Fragagnano, Manduria, Sava e la Pro loco Marciana, approvato dalla Regione Puglia nell’ambito dell’Avviso 2020 per l’erogazione di contributi alle associazioni turistiche Pro Loco, aderisce in questa tappa alla “Settimana europea della mobilità”. La rete associativa delle cinque pro loco intende promuovere il territorio in ambito turistico, culturale e sociale, adottando pratiche di sostenibilità e di integrazione sociale.