(ANSA) – BARI, 6 LUG – Al via oggi il “Monopattini sharing” a Bari con i primi 250 monopattini della società Helbiz, già disponibili e pronti all’uso. E’ la prima grande città del Sud dove la società attiva il servizio, dopo Milano, Roma, Torino, Cesena e Verona. Le prime corse sulle piste ciclabili adiacenti il park&ride sul lungomare nord di Bari sono toccate, in una sorta di inaugurazione del servizio, al sindaco Antonio Decaro, all’assessore alla Mobilità Giuseppe Galasso e al pubblic affairs di Helbiz Matteo Tanzilli.

Il servizio sarà utilizzabile scaricando l’applicazione “Helbiz”. Ogni attivazione del mezzo costa 1 euro e poi 15 centesimi al minuto. C’è anche un abbonamento illimitato da 29,90 euro al mese. I monopattini, che nelle prossime settimane diventeranno 500 con la flotta a regime, raggiungono una velocità massimo di 20 km/h che scende automaticamente a 6 km/h nelle aree pedonali. Per i minorenni è obbligatorio il casco e sotto il 14 anni è vietato. E’ inoltre vietato viaggiare in due.

(ANSA).



