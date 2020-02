(ANSA) – FRANCAVILLA FONTANA (BRINDISI), 2 FEB – Un 24enne la notte scorsa, durante una lite, ha accoltellato in una piazza di Francavilla Fontana, un 48enne e il figlio dell’uomo.

Quest’ultimo è stato giudicato guaribile in sette giorni.

Dopo l’accoltellamento il 24enne è fuggito, ed è tuttora ricercato, mentre il 48enne è stato condotto in ospedale e sottoposto ad intervento chirurgico per le ferite riportate alla spalla, alla schiena, ad un piede, al volto e ad un polmone.

L’uomo è ora ricoverato a Bari, in pneumologia, in condizioni non gravi.



