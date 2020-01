(ANSA) – BARI, 21 GEN – Papa Francesco sarà a Bari domenica 23 febbraio a conclusione dell’incontro di riflessione e spiritualità “Mediterraneo, frontiera di pace”, promosso dalla Cei, che si aprirà il 19 febbraio e al quale parteciperanno i vescovi cattolici di 20 Paesi che si affacciano sul ‘Mare Nostrum’. Il Papa arriverà in elicottero a Bari alle 8.15 a Bari, dove sarà accolto dall’arcivescovo mons. Francesco Cacucci, da Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, dal prefetto Antonella Bellomo e dal sindaco Antonio Decaro. Poi nella Basilica di San Nicola, incontrerà i vescovi del Mediterraneo e pronuncerà il suo discorso. L’incontro sarà aperto dall’introduzione del card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei. Al termine, Francesco scenderà nella Cripta per venerare le reliquie di San Nicola e saluterà la comunità dei Padri Domenicani. Uscendo dalla Basilica, sul sagrato, rivolgerà un saluto ai fedeli presenti. Dopo la messa e l’Angelus in Corso Vittorio Emanuele, rientrerà in Vaticano.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram