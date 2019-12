(ANSA) – ROMA, 23 DIC – “Il compito di vigilare lo abbiamo svolto” e “siamo pronti a rispondere in tutte le sedi”. Dice così, in una lunga intervista al Corriere della, il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, che interviene sulla vicenda della Banca Popolare di Bari: “Abbiamo fatto il nostro dovere e vigilato rispettando le regole”. “Bisogna esaminare individualmente – osserva Visco – le due attività: quella di vigilanza e quella di gestione e risoluzione delle crisi, che sono cose diverse. La vigilanza sulle banche ha svolto il suo compito, con il massimo impegno e io reputo positivamente. La scelta di porre in amministrazione straordinaria questa banca – aggiunge – è il risultato, come sempre in questi casi, di un’attenta analisi, è un atto possibile in termini di legge solo dopo aver rilevato gravi perdite o carenze nei sistemi di governo societario. Ma la vigilanza non può intervenire nella conduzione della banca, che spetta agli amministratori scelti dagli azionisti”.



