(ANSA) – LECCE, 28 DIC – “Io di partite con l’esito scontato prima che siano giocate non ne ho mai viste”. Così il governatore Michele Emiliano, presentando a Lecce le primarie che il 12 gennaio sceglieranno il candidato presidente del centrosinistra alle elezioni regionali 2020. In lizza con Emiliano, anche Elena Gentile, già europarlamentare, il consigliere regionale Fabiano Amati e il sociologo Leonardo Palmisano. Le primarie sono un sistema che va “manutenuto – ha detto -. Basta pensare a cosa accade nel centrodestra, dove sui tavoli romani si giocano i nomi pugliesi a testa e croce”. Il riferimento è alla candidatura di Fitto, annunciata da Fdi a Roma, in base ad accordi nazionali nel centrodestra, ma stoppata dalla Lega in Puglia. “Ho grande rispetto per Raffaele Fitto – ha sottolineato Emiliano – un presidente che come Vendola e come me, ce l’ha messa tutta, ma mi dispiace che il meccanismo di scelta non venga affidato ai pugliesi, ma a scambi come se fosse un mercato calcistico”. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram