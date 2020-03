ANSA) – BARI, 12 MAR – Sono 18 i nuovi casi di Coronavirus rilevati in Puglia, dove complessivamente, sale a 108 il numero dei contagiati. Lo comunica il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Oggi sono stati eseguiti 253 test in tutta la regione per l’infezione da Covid-19 Coronavirus. Nel dettaglio, 6 nuovi casi positivi sono stati rilevati in Provincia di Bari; 2 in Provincia Bat; 1 in Provincia di Brindisi; 1 in Provincia di Foggia; 6 in Provincia di Lecce; 2 in provincia di Taranto. La Regione precisa inoltre che, in merito alla notizia del sesto decesso da Covid-19 in Pugli, non ci sono conferme perchè “il test effettuato nel laboratorio di Lecce risulta dubbio. Pertanto la procedura ministeriale prevede l’effettuazione di un test di conferma che sarà effettuato domani nel policlinico di Bari”.

“Prima di avere l’esito dal laboratorio di Bari dunque – sottolinea la Regione – non si può parlare di “sesto decesso”.



