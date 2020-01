(ANSA) – BARI, 23 GEN – Antonella Laricchia, per la seconda volta, dopo il primo tentativo del 2015, sarà la candidata del Movimento5Stelle in Puglia alle prossime Regionali. E’ questo l’esito del ballottaggio on line che l’ha vista prevalere sull’altro consigliere regionale, Mario Conca.

Laricchia ha ottenuto il 57% dei voti (1.561 preferenze), Conca il 43%, 1.178 voti. Il voto sulla piattaforma Rousseau si è chiuso oggi alle 19, toccherà quindi a Laricchia sfidare Michele Emiliano, candidato del centrosinistra pugliese, e il non ancora ufficializzato candidato del centrodestra che probabilmente sarà l’ex governatore ed attuale europarlamentare di FdI, Raffaele Fitto. (ANSA).



