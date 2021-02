L. Ron Hubbard individuò i profondi effetti che i bassi livelli d’istruzione e di alfabetismo creano nella società, constatando che la persona analfabeta o semianalfabeta, vedendosi negati lavoro e opportunità, cade spesso preda della criminalità, dell’immoralità o della droga. Intraprese quindi uno studio sul soggetto dello studio e isolò le precise cause del successo o fallimento di qualsiasi attività o percorso di studi.

Si stima che circa il 60% dei detenuti

adulti siano semianalfabeti o leggermente analfabeti e che l’85% dei giovani delinquenti abbiano lacune nella lettura, nella scrittura e nella matematica di base.

Il costo di questo problema sociale per governi, imprese e contribuenti è nell’ordine delle migliaia di miliardi di dollari. In termini umani, invece, il prezzo è incalcolabile.

Nella maggior parte del mondo, essendo che il diritto all’istruzione per tutti è inesistente, il problema è molto più grave. A circa l’80% dei 113 milioni di bambini che non frequentano la scuola, lo studio è precluso da fattori quali la povertà e le guerre civili. Nell’Africa Sub-Sahariana, in Asia Meridionale e Occidentale, negli Stati Arabi e nel Nord Africa, l’assenteismo nella scuola dell’obbligo varia dal 24 al 40 percento.

È possibile porre rimedio a sistemi educativi fallimentari o inaccessibili e portare speranza a più di 1 miliardo di persone analfabete in tutto il mondo? È possibile rendere le persone capaci di conseguire l’alfabetismo e la competenza e contribuire quindi alla vita e alla cultura della nostra società?

Lo scopo non è solo quello di aiutare gli studenti a risolvere le difficoltà di studio e a superare le barriere, ma di renderli autosufficienti, studenti indipendenti che siano in grado di essere responsabili della loro istruzione e apprendimento per tutta la vita.

Per questo i Ministri Volontari della Puglia vogliono presentare il webinar gratuito “Come Affrontare le Difficoltà di Studio”, che si terrà Martedì 2 Febbraio alle ore 19:00.

Il webinar sarà tenuto attraverso la piattaforma ZOOM ed è gratuito e accessibile a chiunque lo desideri.

