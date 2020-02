(ANSA) – BARI, 09 FEB – “Un ragazzo pugliese, un figlio di Taranto, vince il festival di Sanremo con merito, per talento, dopo gavetta e studio continuo. Bravo Antonio Diodato, orgoglio di questa comunità”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, commentando la vittoria del cantante tarantino alla 70esima edizione del festival di Sanremo.

“Dedico il premio alla mia città, Taranto, in cui bisogna fare rumore, per tutti coloro che lottano ogni giorno in una situazione insostenibile”, ha detto Diodato dopo il suo successo al festival.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram