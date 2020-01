(ANSA) – BARI, 26 GEN – Un autista di un bus Amtab, l’azienda municipalizzata di Bari incaricata del trasporto pubblico urbano, è stato aggredito oggi da due giovani baresi mentre era in servizio a bordo del mezzo. L’autista ha riportato la rottura del setto nasale con prognosi di 25 giorni. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul luogo dell’aggressione, l’uomo avrebbe invitato i due ragazzi a gettare la sigaretta che avevano acceso a bordo dell’autobus. I due si sarebbero rifiutati e ne sarebbe nato un battibecco sfociato nella violenta aggressione, avvenuta intorno alle 13 sulla linea 19, in zona San Pio. Quando i militari sono arrivati, i due giovani erano fuggiti e non c’erano altri passeggeri che potessero testimoniare quanto accaduto. Gli investigatori hanno chiesto l’acquisizione dei video delle telecamere interne del bus per identificare i due aggressori.



