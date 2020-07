(ANSA) – ROMA, 12 LUG – Appuntamento a Bruxelles il 13 e 14 luglio per la discussione del nuovo regolamento sulle misure di contrasto alla Xylella fastidiosa, il batterio che devasta gli ulivi. Il documento, elaborato nei mesi scorsi e sul quale i Paesi membri sembrano aver trovato un accordo, dovrà essere discusso dal Comitato Fitosanitario permanente a Bruxelles.

All’ordine del giorno della stessa riunione, i risultati dalla consultazione pubblica voluta dalla Commissione Europea e conclusa il 7 luglio.

Per il sottosegretario alle Politiche Agricole, Giuseppe L’Abbate, “una grande novità per la commercializzazione è rappresentata dalla modifica che prende in considerazione solo le piante ospiti caratteristiche di ogni area infetta”. (ANSA).



