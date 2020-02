E’ scontro tra opposizione e maggioranza sulla continuità aerea, con accuse da parte dell’esponente dei Progressisti Massimo Zedda sulla tenuta della Giunta regionale. “Non sono convinto che la Giunta guidata da Christian Solinas durerà cinque anni, la vicenda della continuità territoriale aerea mi sembra che per loro rappresenti l’inizio della fine – attacca – La Giunta ha dimostrato incapacità nel momento in cui si governa una Regione complessa come la Sardegna”. Secondo l’ex sindaco di Cagliari la partita sul piano di voli agevolati da e per la Sardegna e la proroga dell’attuale regime di continuità, in scadenza il 16 aprile, rappresentano “il passaggio più stretto, quello che invece sarebbe dovuto essere più facile per Solinas che ha già gestito l’assessorato dei Trasporti”.

Immediata la replica del capogruppo della Lega Dario Giagoni: “Siamo felici di scoprire che l’onorevole collega Zedda abbia trovato finalmente la sua reale vocazione: la veggenza. Forti di questa felicità siamo desolati, però, di doverlo contraddire affermando che è intenzione della Giunta durare per tutto il mandato e, soprattutto di applicarsi il più possibile affinché i cittadini siano felici dei risultati raggiunti”. “Da un anno a questa parte stiamo affrontando temi che sino ad oggi sono stati sempre messi da parte, finendo inesorabilmente per divenire accumulo di problemi insoluti e dal difficile sbroglio – incalza Giagoni – Lo stiamo facendo per tener fede ad un impegno preso con i nostri elettori, lo facciamo animati da quella medesima voglia di riscatto che si agitava in noi ben prima di sedere su questi prestigiosi scranni.

Proprio gli esponenti del centrosinistra sui trasporti dovrebbero avere il buonsenso di non aprir bocca, loro che hanno domandato proroghe su proroghe sul modello di quella continuità territoriale aerea elaborata dal nostro presidente, Christian Solinas, che ora viene giudicato incapace e incompetente, nel lontano 2013; loro che hanno visto bocciate ben due proposte di bando ad opera della Comunità Europea portate avanti dall’Assessore Careddu”.

All’attacco anche il leader di Sardegna 20Venti, Stefano Tunis. “Meglio farebbe Massimo Zedda a tenere un profilo diverso: chi ha esercitato un ruolo di leadership regionale dovrebbe essere maggiormente orientato alla soluzione dei problemi”, dichiara all’ANSA. “La vera notizia – chiarisce Tunis – è che spacconeggiare è già costata a Zedda la guida dell’intera opposizione di centrosinistra, infatti ormai parla a nome di un piccolo gruppo di consiglieri le cui potenzialità elettorali sono ignote e tutte da verificare”.



