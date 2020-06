Dovrà rispondere di omicidio stradale l’ottantenne alla guida del furgone che ieri pomeriggio ha travolto a Iglesias Silvio Serra, 87 anni, mentre si apprestava ad attraversare la strada. L’anziano, purtroppo, è morto durante il trasporto in Elicottero al Brotzu. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio in via Cattaneo.

L’anziano, secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia municipale di Iglesias che si stanno occupando del caso, era sul ciglio della strada e si apprestava ad attraversare, quando è stato urtato dal furgone. Il conducente non si sarebbe accorto della presenza dell’anziano e dopo l’urto si è subito fermato per soccorrerlo. Sul posto sono poi arrivati gli agenti della polizia municipale e un’ambulanza del 118. È stato poi richiesto l’intervento dell’Elisoccorso, ma durante il trasporto Silvio Serra è deceduto. Il furgone è stato sequestrato.

