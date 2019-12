(ANSA) – CAGLIARI, 31 DIC – Un’auto è precitata dalla scogliera di Sant’Elia a Cagliari facendo scattare l’allarme per il recupero di eventuali passeggeri a bordo. Dalle prime verifiche della Capitaneria di Porto, dei sommozzatori dei vigili del fuoco e dei carabinieri, giunti con una pattuglia, non sono state trovate tracce di persone né all’interno della vettura né nelle immediate vicinanze. Né tantomeno sulla scogliera, tanto che si affaccia l’ipotesi che l’auto possa essere stata rubata e poi fatta scivolare lungo il costone roccioso.

Nel frattempo proseguono le ricerche da parte dei sommozzatori. L’auto, avvistata rovesciata sulle rocce, è stata issata è riportata in strada dall’autogru dei vigili del fuoco.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram