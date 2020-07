Gianmarco Pozzecco va sul sicuro. La Dinamo Sassari Banco di Sardegna mette a disposizione del suo coach il nazionale croato Filip Kruslin, che in biancoblu ritrova non solo il tecnico già incrociato al Cedevita nella stagione 2016-2017, quando il Poz era ancora un assistant, ma anche Miro Bilan, compagno di squadra quello stesso anno oltreché in nazionale.

Il 31enne originario di Zagabria, 198 centimetri di altezza per 98 chili di peso, approda per la prima volta in Italia dopo una lunga esperienza in Croazia. L’anno scorso ha chiuso la stagione con 6 punti di media in campionato e 6.6 in Eurocup giocando 18 minuti a partita. Giocatore di sistema ed esperienza, con cinque partecipazioni tra Eurolega ed Eurocup, buon tiratore e ottimo difensore, grazie alla sua taglia fisica Filip potrà coprire lo spot da 2 e da 3, consentendo a Pozzecco di disporre di un’ulteriore arma per aprire il campo o per giocare fisico, grazie alla sua stazza e alla sua duttilità.



