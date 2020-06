La Dinamo Banco di Sardegna ha ufficializzato l’ingaggio dello statunitense Jason Burnell. Ala di 201 centimetri per 100 chili, Burnell è reduce dalla stagione da rookie alla Pallacanestro Cantù dove ha chiuso con 11.7 punti, 5.2 rimbalzi e 1.5 assist di media a partita.

Nato il 15 agosto 1997 a DeLand, in Florida, Burnell ha debuttato come professionista in Italia dopo quattro anni al college tra Georgia Southern University, St. Petersburg e Jacksonville State, dove ha concluso il suo percorso universitario, producendo nella stagione 2018-19 una media di 17.2 punti, 9.6 rimbalzi e 3 assist a gara.

Lungo dalla buona visione di gioco, pericoloso spalle a canestro ed efficace a rimbalzo, Jason può colpire anche oltre l’arco dei 6.75. Il suo ruolo naturale è quello di ala forte ma grazie alla sua duttilità può farsi valere in altre posizioni, profilo che si sposa alla perfezione con lo scacchiere della Dinamo Gianmarco Pozzecco.

