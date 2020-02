(ANSA) – CAGLIARI, 29 FEB – Un Cagliari che non guarda più la classifica, soprattutto dopo l’ultima ondata di rinvii. Ma che guarda soprattutto dentro di sé per uscire dalla crisi. Maran, che aspetta la vittoria da oltre due mesi e mezzo e che due volte se l’è vista sfuggire nel recupero, è ottimista: “È un momento negativo – spiega il tecnico presentando la sfida di domani contro la Roma – ma sono convinto che il campionato è lungo e ci sarà la possibilità di ritornare a divertirci. Se usciamo da questo periodo, e noi stiamo lavorando per farlo subito, quello che abbiamo sofferto ci renderà più forti di prima”. In settimana è arrivata la piena fiducia del presidente Giulini: “Non era facile – commenta Maran – in questo momento: è qualcosa che mi fa molto piacere e mi carica di responsabilità e voglia di fare bene. La stima del proprio datore di lavoro e la vicinanza dei tifosi sono fattori molto importanti”. (ANSA).



