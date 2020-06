(ANSA) – CAGLIARI, 24 GIU – Due costole fratturate per Fabio Pisacane: per il difensore del Cagliari si va verso tre settimane di stop. Il giocatore era uscito prima del tempo nella gara di ieri con la Spal. Ma a caldo sembrava un dolorino da nulla. Alla ripresa di questa mattina però il fastidio non è cessato e per Pisacane sono scattati i primi accertamenti che hanno accertato la presenza di una frattura di due costole. Per il difensore ora riposo e terapie specifiche seguito dallo staff medico-sanitario rossoblù. (ANSA).



