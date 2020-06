(ANSA) – CAGLIARI, 22 GIU – Era scomparsa da Mogoro, nell’Oristanese sette anni fa: si era allontanata dalla casa in cui viveva senza fare più ritorno. Oggi la cagnolina Milly è tornata dai suoi padroni. L’animale, infatti, ieri sera è stata trovata dalla polizia municipale di Cagliari mentre girovagava in corso Vittorio Emanuele, in piano centro nel capoluogo sardo che dista una settantina di chilometrida Mogoro . Controllando la bestiola, gli agenti si sono subito accorti che era dotata di microchip e si sono quindi messi alla ricerca dei padroni. I proprietari, contattati telefonicamente, si sono presentati questa mattina negli uffici della Sezione Vigilanza Ambientale del Corpo. Milly appena li ha visti ha iniziato a scodinzolare lanciandosi affettuosamente sui padroni e soprattutto sul suo compagno di giochi, un bambino che oggi ha dieci anni. (ANSA).



