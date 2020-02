I carabinieri del reparto territoriale di Olbia stanno eseguendo in queste ore 16 ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip di Cagliari su richiesta del pm della Direzione distrettuale antimafia del capoluogo sardo, che ha coordinato le indagini per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. I militari stanno effettuando numerose perquisizioni tra Sardegna, Lombardia e Campania. I dettagli dell’operazione si conosceranno in mattinata, nel corso di una conferenza stampa.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram