(ANSA) – SANTA TERESA GALLURA, 09 MAG – Il sindaco di Santa Teresa Gallura tiene chiusi i negozi per un’altra settimana. “Ho assunto questa decisione, travagliata e difficile, con la convinzione che non spetti al sindaco riaprire le attività che sono state chiuse con decreto del presidente del Consiglio dei ministri e che non rientrano fra quelle riaperte dal 4 maggio con il DPCM del 26 aprile”, spiega Stefano Pisciottu. “Ho la consapevolezza che il mio dovere di sindaco sia innanzitutto quello di tutelare la salute pubblica in evidenza del fatto che il presidente della Regione Sardegna, in possesso di informazioni scientifiche a me sconosciute, non abbia, in modo ordinato e lineare disposto direttamente la riapertura, ed in assenza dei protocolli Covid per la sicurezza dei lavoratori e dei clienti”. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram