(ANSA) – SASSARI, 20 MAG – Gli studenti del conservatorio Canepa di Sassari sono protagonisti nel progetto nazionale post lockdown “Salutiamoci bene” promosso dalla “Luiss Guido Carli”, con il contributo degli allievi di altri sei atenei italiani.

Il progetto, coordinato da Angelo Monoriti, docente di negoziazione alla Luiss, e da Maria Rita Parsi, presidente della Fondazione Movimento Bambino Onlus, si sviluppa con un cortometraggio animato e un video-tutorial che introducono una nuova forma di saluto, un nuovo rito da condividere per contrastare la diffusione del Coronavirus e riscoprire al tempo stesso i valori più profondi del nostro essere umani.

Il Conservatorio Canepa ha contribuito in particolare alla parte musicale del progetto “salutiamoci bene”, grazie alla colonna sonora del cortometraggio animato realizzata dallo studente del conservatorio sassarese, Francesco Corrias di Dorgali, allievo della classe di musica elettronica condotta da Walter Cianciusi.

Mascotte dell’iniziativa è un porcospino che insegna il suo saluto attraverso il video tutorial e un corto, interamente auto prodotto dal team interdisciplinare di giovani studenti, dal titolo #BEHUMANAGAIN #iosonoporcospino.

“Il coinvolgimento del Conservatorio di Sassari in questo progetto di respiro nazionale ci gratifica e riempie di orgoglio”, commenta il presidente del Canepa Ivano Iai. “Questo risultato è stato raggiunto grazie alla qualità elevatissima del lavoro svolto dal professor Walter Cianciusi e dall’allievo Francesco Corrias. Fondamentale inoltre è stato il ruolo del direttore Mariano Meloni che con dedizione e impegno incessanti sta coordinando tante iniziative che portano alla luce l’eccellenza del nostro Conservatorio”. (ANSA).



