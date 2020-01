Un incendio, sulle cui cause stanno ancora indagando le forze dell’ordine, ha costretto i vigili del fuoco di Sassari a far evacuare un appartamento di via Alghero, a Sassari. Le fiamme si sono propagate in una stanza e hanno rischiato di estendersi anche nel resto dell’abitazione, consigliando l’allontanamento dei residenti per il tempo necessario a domare il fuoco.

Il fumo ha invaso anche il vano delle scale creando momenti di apprensione tra gli inquilini dell’edificio. Non risultano feriti né intossicati. Al momento, secondo quanto appreso, si tende a escludere l’origine dolosa del rogo.



