“Nainggolan? Stiamo vivendo questi mesi con soddisfazione. Lui è contento di essere tornato, è un leader per tutti e non solo per le sue giocate. A marzo o ad aprile valuteremo il da farsi anche se è un calciatore dell’Inter e gli stiamo facendo un favore. Vedo difficile un’operazione per la prossima stagione”. Così il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, intervenuto nella trasmissione ‘Radio Anch’io sport’ della Rai, in cui ha dato anche un voto al campionato disputato finora dalla sua squadra: “Prima delle ultime due sconfitte direi 8,5 poi 7,5/8”.

“Abbiamo iniziato con due sconfitte e finito con altrettanti stop – ha aggiunto -. Nel mezzo ci sono stati tredici risultati utili ed è senza dubbio un bottino importante ma meritato. La delusione per le ultime due gare rimane”. Il Cagliari rimane comunque in corsa per un posto in Europa, ma se dovesse accadere avrà il problema dello stadio: “Quello nostro, la Sardegna Arena, non è omologato per le competizioni europee – spiega Giulini – e ci stiamo attrezzando per una deroga. Ma non è semplice. Adesso concentriamoci sul raggiungimento della quota salvezza e poi penseremo ad altro”.

Inevitabile una battuta su Gigi Riva presidente onorario ” stato un regalo che ha fatto ai tifosi alla vigilia del centenario della società e in occasione del cinquantenario dello scudetto. Che abbia accettato la presidenza è un orgoglio per me”.

