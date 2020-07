(ANSA) – PORTO CERVO, 09 LUG – Una prima mondiale con i capolavori di Tiziano, Canaletto e Tintoretto per l’apertura della Summer Gallery 2020 di Deodato Arte, a Porto Cervo. L’arte irrompe nelle vacanze dorate della Costa Smeralda con le opere di artisti di fama mondiale ed eterna che fanno l’occhiolino a turisti e mecenati tra un party in piscina e un tuffo dallo yacht. A offrire l’opportunità di ammirare, e perché no, acquistare, opere dell’arte contemporanea affiancate a tele immortali come quelle dipinte dai maestri veneziani è la galleria Deodato Arte, che torna in Sardegna con uno spazio raddoppiato per esporre open air e all’interno del Waterfront Costa Smeralda, nel molo Porto Vecchio, a Marina di Porto Cervo.

Alla collezione di capolavori di arte classica con nomi del calibro di Tiziano, Canaletto e Tintoretto, esposta per la prima volta in esclusiva mondiale in collaborazione con MasterpiecesGroup, Deodato Arte unisce opere di assoluto valore e richiamo realizzate dal talento di artisti indiscussi del nostro tempo: da Banksy a Jeff Koons, da Mr. Brainswash ad Obey, da Takashi Murakami a Romero Britto, fino a Josè Molina e Mr.

Savethewall. “Se lo scorso anno vedevo Porto Cervo come il crocevia estivo nel Mediterraneo, quest’anno lo vedo come il punto da cui partirà tutto, dove la voglia di ripartire spiccherà il volo dal più bel posto d’Italia e del mondo”, dichiara Deodato Salafia, fondatore di Deodato.com. (ANSA).



