L’Atalanta vince ancora, anche cambiando sette giocatori su undici. Per la squadra di Gasperini arriva alla Sardegna Arena l’ottava vittoria consecutiva, che la porta a un solo punto dal terzo posto dell’Inter, mentre al Cagliari non basta una prestazione orgogliosa nella ripresa, in dieci per l’espulsione del giovane Carboni.

La squadra di Zenga è coraggiosa e ha un Simeone che fa davvero paura. Al 12′ il Cholito segna anche uno splendido gol. È il Var però ad annullare tutto, anche lo stupendo tiro a giro al sette.

L’argentino, infatti, in avvio di azione aveva toccato la palla con una mano, seppur attaccata al corpo e involontariamente. Al 26′ l’episodio decisivo con Carboni che frana addosso a Malinovskyi in area: espulsione (piove sul bagnato perché in difesa i rossoblù sono contati) e rigore, realizzato da Muriel, sedicesimo gol, undici in trasferta.

