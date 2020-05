È stato denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso, l’allevatore di 31 anni al volante del trattore dal quale, sabato pomeriggio a Samassi, è caduto ed è morto Davide Trudu, 30enne del posto. L’uomo dovrà anche rispondere di guida senza patente. Il mezzo agricolo, già sotto sequestro, era anche sprovvisto di assicurazione. I carabinieri della Compagnia di Sanluri hanno ricostruito la dinamica della tragedia.

Davide Trudu ha chiesto un passaggio all’amico ed è salito a bordo rimanendo in piedi su una pedana accanto alla ruota posteriore. Durante una manovra ha però perso l’equilibrio, cadendo dal trattore e battendo violentemente la testa. Il conducente non si è fermato per soccorrerlo ed è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri nella sua abitazione a Samassi. Trasportato in elicottero all’ospedale Brotzu di Cagliari, Trudu è morto il giorno dopo: concluso periodo di osservazione legato alla donazione degli organi, la madre ha dato il consenso al prelievo.

