Un agricoltore di circa 60 anni è morto nel pomeriggio in un incidente sul lavoro nelle campagne di Gonnosfanadiga, in località Santu Miali. L’uomo stava manovrando un piccolo escavatore per frantumare le zolle del suo terreno quando ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato schiacciandolo. Sul posto sono subito arrivati i medici del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, ma ormai per l’agricoltore non c’era più nulla da fare.



