Alcune decine di maiali al pascolo brado illegale e non registrati all’anagrafe zootecnica sono stati abbattuti oggi nelle campagne di Baunei. Lo rende noto l’Unità di Progetto per l’eradicazione della peste suina africana in Sardegna.

I suini ritrovati, in vari gruppi, non sono mai sottoposti ai necessari controlli igienico sanitari e non è stato possibile individuarne i proprietari, fanno sapere dall’Udp.

Nell’ambito delle numerose iniziative di contrasto alla diffusione della Psa, le attività di monitoraggio del territorio da parte degli uomini dell’UdP sono costanti, soprattutto nelle aree meno accessibili di Barbagia e Ogliastra dove sono ancora presenti gli ultimi branchi consistenti di suini bradi. Agli interventi di oggi, sempre organizzati in stretta e costante collaborazione con la Prefettura e la Questura di Nuoro, hanno partecipato i veterinari dell’ATS e dell’Istituto zooprofilattico sperimentale, gli uomini del Corpo forestale e il personale dell’Agenzia Forestas.

