(ANSA) – CAGLIARI, 19 MAR – Anche i due gruppi editoriali sardi, La Nuova Sardegna e l’Unione Sarda, mobilitati per l’emergenza coronavirus. L’Unione ha avviato una raccolta fondi per gli ospedali, una “chiamata alla solidarietà agli imprenditori e ai nostri conterranei, ai sardi nel mondo e agli ospiti attualmente nell’Isola”, si legge nella motivazione dell’iniziativa denominata #lunionefalaforza. I fondi “devoluti con vincolo modale” e raccolti attraverso un conto corrente – IBAN IT80D0101504800000070727252, Causale: donazione lunionefalaforza – o carte di credito anche prepagate, serviranno “all’acquisto di ventilatori per la terapia intensiva e di altri ausili sanitari da consegnare agli ospedali sardi impegnati nella battaglia contro il Covid-19”, secondo le necessità del momento indicate dall’assessorato regionale della Sanità. Attualmente sono stati raccolti già oltre 200 mila euro.

La Nuova Sardegna avvia da oggi la sua campagna per sostenere le strutture sanitarie sarde e che vede accanto alla squadra di basket della Dinamo Banco di Sardegna. Non mancano i testimonial d’eccezione, come Melissa Satta, Geppi Cucciari, Elisabetta Canalis e Filippo Tortu.”Chiunque voglia fare un versamento potrà fare un bonifico alla Fondazione Dinamo tramite IBAN IT41J0101517200000070314705, con causale ‘in campo per l’emergenza Covid-19′ – si legge sul quotidiano – in alternativa è possibile, attraverso l’e-commerce biancoblu, www.dinamostore.it, versare la cifra desiderata”. Le risorse saranno destinate, come si legge sul quotidiano, “agli ospedali di Sassari, la città dove è più alto il numero di contagiati, e dell’Isola”.

Queste due iniziative si affiancano alle due raccolte fondi istituzionali della Regione e dell’Ats, l’azienda sanitaria unica della Sardegna. Le donazioni dirette alla Regione vengono raccolte sul conto corrente con la causale “Emergenza Coronavirus – Donazione” – IBAN IT72L0101504999000070673111 Tesoreria del Banco di Sardegna. I versamenti per l’Azienda Tutela Salute Sardegna sul conto con IBAN IT88B0101517203000070727420.(ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram