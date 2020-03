Si chiamava Giovanni Antonio Sau, 30 anni, di Porto Torres, la vittima dell’incidente avvenuto lungo la camionale tra Porto Torres e Sassari. L’uomo si trovava alla guida della sua Yamaha R6 rossa insieme ad un amico di 30 anni, sempre di Porto Torres, rimasto gravemente ferito e trasportato in codice rosso in ospedale a Sassari. Secondo i primi rilievo la due ruote ha tamponato una Peugeot, volando poi oltre il guardrail tra le sterpaglie di un campo vicino. Nel volo il corpo di Sau è finito ad una distanza di oltre 10 metri, mentre ha strisciato sull’asfalto per decine di metri. Sul posto i vigili fuoco e la polizia locale oltre ai Carabinieri della Compagnia di Porto Torres.

