Ritorno alla normalità in tempi più rapidi rispetto a quelli prospettati con l’ultimo Dpcm del Governo Conte. A questo punta il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, con l’ordinanza che adotterà questa settimana. Un provvedimento per “allentare le misure relative a parchi, giardini, aree verdi dove i cittadini potranno tornare a svolgere attività fisica o una semplice passeggiata, potranno riprendere a giocare i bambini, dove i diversamente abili potranno nuovamente trascorrere del tempo all’aria aperta dopo settimane così stringenti”. Tutto, ha chiarito Solinas, “sarà fatto con attenzione e con una costante verifica sull’andamento della curva di contagio”. Posto che, ha ricordato, “la maturità e l’accortezza dei sardi hanno consentito alla nostra Regione di contenere la diffusione del virus entro valori tra i più bassi in Italia, lo 0,07% della popolazione”.

