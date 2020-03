Per l’impossibilità di controllare tutti gli spostamenti a causa dell’esiguità delle forze in campo, il sindaco di La Maddalena, Luca Carlo Montella, ha firmato un’ordinanza nella quale ha imposto il divieto di transito e circolazione dei veicoli a motore sino al 3 aprile su tutto il territorio dell’isola dell’isola, compresa Caprera. Sono fatti salvi gli spostamenti consentiti dal Dpcm: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute,rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza per chi abbia fatto ritorno sull’isola.

Sono esentati dal predetto divieto le forse dell’ordine, agenzie e corpi regionali, protezione civile nonché i mezzi di soccorso e forze militari. Nella stessa ordinanza ha provveduto alla chiusura dei parchi pubblici cittadini vista l’impossibilità di “garantire la vigilanza sul rispetto della distanza minima di un metro tra le persone presenti od evitare assembramenti”.





