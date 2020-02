Notte di fuoco a Sant’Antioco, in fiamme un bar, l’auto di un assistente sociale e il motocarro di un pensionato. Per tutti i roghi le cause non sono state accertate, ma non si esclude il dolo. L’incendio più grave ha visto coinvolto il chiosco-bar Waikiki che si trova alle porte del paese.

Le fiamme hanno velocemente avvolto la struttura in legno del locale. Una persona che transitava nella zona si è accorta dell’incendio e ha chiamato il 115. Sul posto sono subito arrivate le squadre dei vigili del fuoco che nel giro di un paio d’ore hanno domato le fiamme.

Poco più tardi in altre due strade di Sant’Antioco i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per spegnere l’incendio di un’auto intestata a un assistente sociale – le fiamme hanno anche danneggiato una vettura che era parcheggiata accanto – e il motocarro di un anziano. I carabinieri hanno avviato le indagini sui tre episodi.



