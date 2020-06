(ANSA) – ROMA, 19 GIU – Le porte dello Yacht club Costa Smeralda, Porto Cervo, si riapriranno il 20 giugno. E’ confermata l’estensione della stagione fino a fine ottobre, in modo da favorire la disputa delle regate. E’ stata infatti spostata la Sailing Champions League, in programma dal 15 al 18 ottobre. La Scuola vela dello YcCS parteciperà alla giornata nazionale del Vela Day, promossa dalla Fiv e in programma il 28 giugno, mentre i corsi riprenderanno a partire dal 29 giugno. I tradizionali eventi sportivi di settembre, la Maxi yacht Rolex Cup e la Rolex Swan Cup, saranno confermati entro fine giugno, con la definizione delle Linee Guida della Federvela. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram