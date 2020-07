Domani sarà la centesima gara di Walter Zenga in serie A: “Cento panchine sono tanta roba – ha detto nella conferenza stampa di presentazione della gara contro il Lecce – magari sarebbero state anche di più se fossi stato più paziente. Anche se devo dire che tra esperienze all’estero e coppe penso di essere vicino alle 500 panchine”.

Il mister non nasconde un po’ di rabbia per gli ultimi episodi: “Il fallo su Pellegrini a Bologna – ha detto – e i gol di Simeone annullati dal Var avrebbero potuto indirizzare le partite in un altro modo”. Joao Pedro? “finché cammina gioca – ha spiegato – chi lo critica dovrebbe cambiare mestiere”.

L’allenatore si dice soddisfatto della squadra. Ma Zenga chiede qualcosa di più, soprattutto a se stesso: “Ogni volta penso e ripenso alle scelte, mi piacerebbe – ha precisato – avere più tempo per curare certi dettagli: c’è poco tempo per intervenire. E poi mi piacerebbe anche qualche gol da parte dei difensori: Lucioni ne ha fatto due da palle inattive”.



