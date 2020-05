Pozzallo 27-maggio 2020- Al Centro “REHABILITY MeD” è attivo un Ambulatorio di Ecografia Solidale uno spazio che risponde alle esigenze di prevenzione e di cura per molte persone in difficoltà economiche, ha l’obiettivo di aiutare le fasce della popolazione che, a causa della recente crisi sanitaria ed economica dovuta al Covid19, e, in seguito a modifiche del loro profilo lavorativo, faticano ad introdurre nel bilancio familiare le spese per le visite ecografiche,inoltre i tempi biblici della sanita’ per via delle lunghe liste d’attesa, non permettono un controllo veloce dei pazienti che ne hanno bisogno.

Il Centro “REHABILITY MeD” offre attraverso attrezzature di ultima generazione e di avanzata tecnologia prestazioni diagnostiche, anche domiciliari, nell’ambito della ECOGRAFIA.

Sotto la guida del Responsabile della Diagnostica Ecografica dottor Giuseppe Paternò, che ha maturato oltre 30 anni di esperienza nel campo della diagnostica ecografica clinica, le prestazioni vengono rese con i più alti standard professionali di qualità di sicurezza e di costo.

Credo sia giunto il momento di dare il giusto riconoscimento a questa importante struttura avendo adottato un’adeguata strategia di cambiamento per venir incontro al paziente.

di S.C.

Per prenotazioni e visite telefonare al numero: 333 8791292

