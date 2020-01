(ANSA) – MESSINA, 1 GEN – Una donna di 92 anni è morta in nottata nel rogo della sua casa di via Gelone, a Messina, probabilmente per il malfunzionamento di una stufa. I vigili del fuoco hanno trovato il cadavere della donna carbonizzato e tracce di liquido infiammabile.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram